Представлен короткий зум-объектив Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3

Компания Nikon пополнила ассортимент полнокадровых зум-объективов моделью Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3, которая может похвастаться рекордной массой и компактностью. Новинка характеризуется ручной и автоматической фокусировкой, защитой от пыли и брызг, фокусным расстоянием 24-50 мм, оптической схемой из 11 элементов в 10 группах, включая 3 асферических и 2 ED элемента, максимальной и минимальной диафрагмой f/4,0-f/6,3 и f/22-f/36, минимальным расстоянием для фокусировки 0,35 м, максимальным увеличением 0,17x, 7-лепестковой диафрагмой, диаметром для фильтра 52 мм, диаметром 74 мм, длиной 51 мм и массой 195 г. Отдельно объектив будет стоить 400 долларов, а в комплекте с камерой Nikon Z5 – 300 долларов.

Комментарии и отзывы Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3
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