Представлен легкий зум-объектив Thypoch Voyager 24-50mm F/2.8

Китайский бренд Thypoch пополнил ассортимент зум-объективов моделью Thypoch Voyager 24-50mm F/2.8, которая предназначена для полнокадровых камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется системой внутреннего зуммирования, кольцами управления диафрагмой, фокусировкой и зуммированием, максимальной диафрагмой F/2.8, системой автофокусировки по глазам, оптической конструкцией из 16 элементов в 13 группах, включая две асферические линзы, три линзы ED (сверхнизкой дисперсии) и три HRI (с высоким показателем преломления), 10-лепестковой скругленной диафрагмой, защитой от влаги и пыли, массой 432 грамма, минимальной дистанцией для 30 см, максимальным увеличением 0.216x, резьбой для светофильтра 67 мм, длиной 92,88 мм и максимальным диаметром 73,6 мм. Цена объектива составляет 620 долларов.