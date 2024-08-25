Представлен макрообъектив AstrHori 120mm F/2.8 2x

Компания AstrHori пополнила ассортимент макрообъективов моделью AstriHori 120mm F/2.8 2x Macro, которая предназначена для полнокадровых камер с байонетами Sony E, Canon EF/RF, L-mount и Nikon. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, двукратным увеличением (2:1), поворачивающимся на 120 градусов кольцом фокусировки, резьбой для светофильтра 72 мм, кольцом для управления диафрагмой, отверстиями для дополнительных винтов, 13-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8, оптической конструкцией из 14 линз в 9 группах, включая 4 элементами с низкой дисперсией и 3 высоким коэффициентом преломления, длиной 16,5 см, массой 930 граммов и минимальным расстоянием для фокусировки 30 см. Цена объектива составляет 370 долларов.

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