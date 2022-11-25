Представлен макрообъектив Astrhori 105mm F/2.8 Tilt-Shift

Компания Astrhori пополнила ассортимент макрообъективов с возможностью сдвига-наклона моделью Astrhori 105mm F/2.8 Tilt-Shift Macro для беззеркальных среднеформатных камер Fujifilm GFX и полнокадровых моделей с байонетом Sony E, Canon RF, Sigma L mount. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, оптической схемой из одиннадцати элементов в десяти группах, минимальным расстоянием для фокусировки 11.5 см, диафрагмой с максимальным значением F/2.8 и минимальным F/22, общей длиной 110-197 мм, вращением фокусировочного кольца на 360 градусов и задним фокусом 45–81 мм. Цена объектива пока не раскрывается. Ранее стало известно, что в следующем году уже сама Fujifilm представит два тилт-шифт объектива – Fujinon GF 110mm F/5.6 Tilt Shift Macro и Fujinon GF30mmF5.6 Tilt ShiFt.