Представлен маршрутизатор ASUS ZenWiFi BD4 Outdoor с Wi-Fi 7

Компания ASUS пополнила ассортимент маршрутизаторов моделью ZenWiFi BD4 Outdoor, которая ориентирована на уличное использование. Новинка характеризуется поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 7 со скоростью до 3600 Мбит/с и зоной покрытия до 235 квадратных метров, технологией Multi-Link Operation (MLO) для автоматического переключения между 2,4 ГГц и 5 ГГц, совместимостью ASUS AiMesh для расширения сети, корпусом с защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP65, защитой от электростатического разряда и перенапряжения, работоспособностью при температурах от -30°C до 60°C, простой установкой Power over Ethernet (PoE+), двумя портами PoE-in 2.5G, двумя антеннами, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ встроенной памяти, габаритами 106:106:200 мм и массой 1040 граммов. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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