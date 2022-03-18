Представлен маршрутизатор Redmi AX5400

Xiaomi представила новый роутер Redmi AX5400. Он оснащен двухъядерным процессором с выделенным процессором NPU. Говорят, что ядро ​​NPU значительно повышает эффективность пересылки пакетов до 80% и снижает использование ЦП. Пиковая скорость беспроводной связи составляет 5378 Мбит/с, что меньше, чем у AX6000.

Конструкция антенны включает в себя шесть высокопроизводительных антенн и встроенную память объемом 512 МБ. К роутеру можно одновременно подключить до 248 устройств. Кроме того, Redmi Router AX5400 поддерживает формирование Mesh с другими маршрутизаторами Xiaomi Wi-Fi 6 и может работать в сети с 10 устройствами. Когда сеть меняется, она автоматически повторно подключается к сети, и устройство автоматически переключается на лучшую сеть при работе в Интернете.

Маршрутизатор Redmi Router AX5400 впервые поступит в продажу 22 марта.
Комментарии и отзывы Redmi AX5400
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