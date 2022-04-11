Представлен мини-ПК SwitchCubic со встроенным проектором

SwitchCubic оснащен рядом входов и выходов, включая выход HDMI, вход Mini HDMI, USB 2.0, 2 порта USB 3.0, порт USB Type-C и 2 аудиовыхода 3,5 мм, а также слот для карт TF вместе с беспроводной связью. подключение.
Устали от множества устройств и запутанных кабелей? SwitchCubic — это мощный мини-ПК с разрешением 4K и Android-проектор в одном устройстве. Хотите работать на ходу или смотреть любимые передачи с легкостью? SwitchCubic поможет вам. С помощью SwitchCubic вы можете проецировать экран своего компьютера на любую плоскую поверхность и легко переключать устройство между мини-ПК или проектором FullHD одним касанием.