Представлен надувной видеосвет Sirui A100B

Компания Sirui пополнила ассортимент постоянных источников света моделью Sirui A100B, которая позволяет не только менять цветовую температуру, но и формфактор. Свет может надуваться и сдуваться до заданных размеров. Причем происходит это автоматически, фотографу не нужно прикладывать физических усилий. Новинка также характеризуется цветовой температурой от 2800 K до 8500 K, 12 настраиваемыми световыми эффектами, максимальной яркостью 1900 люкс на дистанции до 100 см, возможностью управления через смартфон, питанием от сети или от батареи V-mount, потреблением 100 Вт, защитой от брызг воды, габаритами 685:500:100 мм и массой осветителя 1,6 кг (контроллер весит почти 1,5 кг). Полноценные продажи Sirui A100B начнутся в апреле, а сейчас новинку можно приобрести за 474 доллара в рамках краудфандинговой кампании.