Представлен новый Brabus 900

Компания Brabus представила новейший модифицированный Brabus 900, созданный на базе Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+. Новый Brabus 900 имеет мощность 900 лошадиных сил и крутящий момент 1250 Нм, автомобиль разгоняется от 0 до 62 миль в час всего за 2,8 секунды.

Как следует из названия, у BRABUS 900 урожая 2022 года особенно мощное сердце под капотом. Благодаря увеличению рабочего объема до 4,5 литров (275 кубических дюймов) и специальной высокопроизводительной системе турбонаддува двигатель BRABUS ROCKET 900 V8 с двойным турбонаддувом и увеличенным рабочим объемом развивает мощность 662 кВт / 900 л.с. В результате полноприводный седан разгоняется до 100 км/ч всего за 2,8 секунды. Барьер в 300 км/ч преодолевается всего за 23,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 330 км/ч для защиты шин. Суперкар оснащен 21-дюймовыми высокотехнологичными колесами BRABUS Monoblock Z «PLATINUM EDITION» и понижающим модулем для стандартной системы пневматической подвески для дальнейшей оптимизации внешнего вида и динамической управляемости.