Представлен новый вычислительный модуль Banana Pi BPI-CM4

Новый вычислительный модуль был представлен инженерами Banana Pi, которые выпустили несколько визуализаций новой платы вычислительного модуля BPI-CM4, чтобы конкурировать с подобными Raspberry Pi CM4. Мини-ПК малого форм-фактора, разработанный как конкретная замена вычислительному модулю Raspberry Pi 4, обладает большой мощностью и оснащен четырехъядерным процессором Arm Cortex-A73 и двухъядерным процессором Arm Cortex-A53 по сравнению с RPi CM4 с четырехъядерным процессором BCM2711. -ядро Cortex-A72 (Arm v8) 64-бит SoC @ 1,5 ГГц.

Графическая мощность обеспечивается графическим процессором Arm G52 MP4 (6EE) на Banana Pi BPI-CM4 по сравнению с Broadcom VideoCore VI на Pi. BPI-CM4 доступен с двумя или 4 ГБ ОЗУ, а для хранения доступно от 16 до 120 ГБ eMMC. Другие функции вычислительного модуля Banana Pi BPI-CM4 включают 1 выход HDMI 4K (через несущую плату), опции Wi-Fi 5 и 6, Gigabit Ethernet через несущую плату и расширение одного интерфейса через несущую плату.