Представлен объектив 7Artisans 10mm f/2.8

Компания 7Artisans пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью 10mm f/2.8, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Canon RF, Leica L, Nikon Z и Sony E. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, кольцом управления диафрагмой, углом поля зрения 178°, диафрагмой в диапазоне от f/2,8 до f/22, оптической конструкцией из 11 элементов в 8 группах, в том числе одним элементом из стекла со сверхмалой дисперсией и четырьмя элементами с повышенным показателем преломления, минимальной дистанцией фокусировки 17 см, 8-лепестковой диафрагмой, длиной 87 мм, диаметром 68 мм и массой 570 г. Объектив уже доступен для покупки по цене в 270 долларов.

Комментарии и отзывы 7Artisans 10mm f/2.8
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