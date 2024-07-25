Представлен объектив 7Artisans 85mm F/1.8

Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 7Artisans 85mm F/1.8, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony E. Новинка характеризуется системой автоматической фокусировки (привод STM), 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8 и минимальным f/16, углом обзора по диагонали 28.5°, 24° по горизонтали и 16.1° по вертикали, минимальным расстоянием для фокусировки 80 см, оптической схемой из 10 линз в 7 группах, металлическим корпусом, кнопкой Fn, USB-портом для обновления прошивки, резьбой для светофильтра 62 мм, габаритами 72:96 мм и массой 437.5 грамма. Цена объектива составляет 300 долларов.

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