Представлен объектив Atlas Orion 21mm T2 2x Anamorphic

Компания Atlas Lens пополнила ассортимент анаморфотных сверхширокоугольных кинообъективов моделью Orion 21mm T2 2x Anamorphic. Новинка характеризуется горизонтальным полем зрения 124° с двукратным анаморфотным сжатием, низким уровнем искажений при широком угле, минимальным расстоянием для фокусировки 45,7 см, покрытием матрицы размером до 24.89:18.66 мм и полнокадровых сенсоров с использованием экстендера Atlas 1.6x LF Extender, массой 3.1 кг, креплением PL-mount и возможностью замены на байонет Canon EF-mount. Объектив появится в продаже во второй половине года, но его цена пока не раскрывается.