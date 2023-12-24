Представлен объектив Brightin Star AF 50mm F/1.4

Компания Brightin Star пополнила ассортимент объективов моделью Brightin Star AF 50mm F/1.4, предназначенной для беззеркальных камер формата APS-C с байонетами Sony E, Nikon Z и Fujifilm X. Новинка характеризуется автофокусировкой, разъемом USB-C, оптической конструкцией из 12 линз в 8 группах (в том числе два элемента с низкой дисперсией и два с высоким преломлением), широким кольцом фокусировки, узким кольцом диафрагмы, минимальным расстоянием для фокусировки 50 см, резьбой для светофильтра 58 мм, размерами 71.9:78.8 мм, металлическим корпусом, массой 449 граммов. Цена объектива составляет 200 долларов.