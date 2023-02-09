Представлен объектив Canon RF-S 55-210mm F/5-7.1 IS STM

Компания Canon пополнила ассортимент зум-объективов моделью Canon RF-S 55-210mm F/5-7.1 IS STM, которая предназначена для беззеркальных камер Canon формата APS-C. Новинка характеризуется стабилизатором с эффективностью в 4.5 стопов экспозиции, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/5-7.1, фокусным расстоянием 55-210 мм (88-336 мм в полнокадровом эквиваленте), минимальным расстоянием для фокусировки 70 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:3.57, оптической конструкцией из 11 элементов в 8 группах, просветлением Super Spectra Coating, STM-мотором фокусировки, резьбой для светофильтра 55 мм, программируемым кольцом управления и массой 270 граммов. Цена объектива составляет 330 долларов.

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