Представлен объектив Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых телеобъективов для своих беззеркальных камер моделью RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, которая может похвастаться относительной компактностью и массой. Новинка характеризуется системой стабилизации с эффективностью в пять ступеней экспозиции, быстрой, точной и тихой автоматической фокусировкой с двумя приводами, защитой от пыли и брызг, фокусным расстоянием 100-500 мм, минимальной диафрагмой f/4,5-f/7,1, оптической схемой из 20 элемента в 14 группах, включая один Super UD и шесть UD-элементов, минимальным расстоянием для фокусировки 0,9 м, максимальным увеличением 0,33х, 9-лепестковой диафрагмой, диаметром фильтра 77 мм, диаметром 94 мм, длиной 208 мм и массой 1365 г. Старт продаж объектива запланирован на сентябрь по цене в 2700 долларов.