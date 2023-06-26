Представлен объектив Cheecar 14mm F/2.8 II

Компания Cheecar пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Cheecar 14mm F/2.8 II, предназначенной для полнокадровых беззеркальных камер с креплениями Sony E, Canon RF и Nikon Z. Новинка характеризуется углом обзора 114°, оптической конструкцией из 13 элементов в 9 групах, включая 2 асферические линзы, 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8 и минимальным F/22, минимальной дистанцией для фокусировки 22 см, максимальным увеличением 0.1x, диаметром для установки светофильтра 82 мм, размерами 68:78 мм и массой 500 граммов. Объектив уже появился в продаже по цене в 265 долларов.