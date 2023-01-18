Представлен объектив DZOFilm 18-35mm T2.9 Catta Ace FF

Компания DZOFilm пополнила ассортимент кинообъективов моделью DZOFilm 18-35mm T2.9 Catta Ace FF Cine Zoom, которая уже доступна для предзаказа по цене в 3900 долларов. Новинка характеризуется покрытием полнокадровых сенсоров, 16-лепестковой диафрагмой с максимальным значением T2.9, минимальной дистанцией для фокусировки 50.8 см, комплектным сменным креплением PL-Mount, вращением кольца фокусировки на 270°, диаметром для светофильтра 77 мм, увеличением 1.9x, передним диаметром 80 мм, охватом круга изображения 43.5 мм, оптической схемой из 21 элемента в 17 группах, а также черной и белой расцветками.