Представлен объектив DzoFilm Vespid 12mm T2.8 VV Prime

Компания DzoFilm пополнила ассортимент кинообъективов моделью Vespid 12mm T2.8 VV, которая предназначена для камер с креплениями PL или EF с охватом круга изображения вплоть до Vista Vision (46,5 мм). Новинка характеризуется массой 725 граммов, длиной 72 мм, резьбой для светофильтра 77 мм и минимальным расстоянием для фокусировки 20 см, оптической схемой из 15 линз в 10 группах, в том числе двумя асферическими элементами, 10-лепестковой диафрагмой с диапазоном значением Т2.8-Т22, кольцом диафрагмы с ходом 75° и кольцом фокусировки на 270°. Цена этого кинообъектива составляет 1800 долларов.

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