Представлен объектив Entaniya Hal 200 6mm F/4

Сетевые источники сообщили о выходе нового сверхширокоугольного объектива Entaniya Hal 200 6mm F/4, который предназначен для полнокадровых камер с байонетом Sony E и Canon EF. Данный «фишай»-объектив характеризуется углом обзора в 200 градусов, оптической конструкцией из 17 элементов (в том числе четыре линзы из стекла со сверхнизкой дисперсией), а также двумя фильтрами нейтральной плотности. Стоит отметить, что здесь не используются регулируемые механические лепестки диафрагмы. Вместо них предусмотрен набор колец для ручной замены в зависимости от задачи. Новинку уже можно заказать на сайте производителя по цене 3850 долларов.