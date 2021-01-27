Представлен объектив Fujinon GF80mmF1.7 R WR

В пару к среднеформатной камере GFX100S компания Fujifilm анонсировала объектив Fujinon GF80mmF1.7 R WR, который может похвастаться максимальной диафрагмой f/1,7 и наличием автоматической фокусировки. Новинка характеризуется защитой от атмосферных воздействий, работой при температурах до –10 °С, фокусным расстоянием 80 мм (63 мм в 35-мм эквиваленте), диапазоном 9-лепестковой диафрагмы f/1,7-f/22, оптической схемой из 12 элементов в 9 группах, в том числе одним асферическим и двумя Super ED элементами, минимальной дистанцией для фокусировки 0,7 м, максимальным увеличением 0,15х, диаметром для фильтра 77 мм, диаметром 95 мм, длиной 99 мм и массой 795 г. Объектив появится в продаже в марте по цене в 2500 долларов.