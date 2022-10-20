Представлен объектив Fujinon HZK 25-1000mm F/2.8-5.0

Компания Fujifilm представила вещательный объектив Fujinon HZK 25-1000mm F2.8-5.0 PL Mount Box Lens, который станет доступен для покупки в следующем году. Новинка характеризуется родным креплением PL, коэффициентом увеличения 40x, двухформатной системой с поддержкой полнокадровых (с 1,5-кратным экстендером) и S35-матриц, оптической стабилизацией изображения, подавлением аберрации посредством асферической линзы с большой апертурой и флюоритовой линзы, контролируемым эффектом боке, автоматической реставрацией ослабления освещённости (ARIA) и удаленной обратной фокусировкой. Цена объектива пока не раскрывается.

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