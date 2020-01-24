Представлен объектив Fujinon XC 35mm F2 за 200 долларов

Компания Fujifilm представила универсальный объектив Fujinon XC 35mm F2, который идеально подойдет для работы с дебютировавшей сегодня беззеркалкой X-T200. Новинка характеризуется пластиковым корпусом, фокусным расстоянием 35 мм (эквивалент в 35 мм составляет 53 мм), диафрагмой f/2-16, оптической схемой из 9 элементов в 6 группах, включая два асферических элемента, минимальным расстоянием фокусировки 0,35 м, максимальным увеличением 0,14x, 9-лепестковой диафрагмой, установочным размером фильтра 43 мм, диаметром 58,4 мм, длиной 46,5 мм и массой 130 г. Объектив появится в продаже в конце февраля по цене в 13 500 рублей.