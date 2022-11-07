Представлен объектив Fujinon XF30mm F/2.8 R LM WR Macro

Компания Fujifilm пополнила ассортимент объективов моделью Fujinon XF 30mm F2.8 R LM WR, которая предназначена для беззеркальных камер Fujifilm формата APS-C. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 30 мм (46 мм в 35-мм эквиваленте), оптической схемой из 11 элементов в 9 группах, в том числе тремя асферическими и двумя элементами со сверхнизкой дисперсией (ED), минимальной дистанцией для фокусировки 10 см, минимальным рабочим расстоянием от конца объектива 1.2 см, защитой от пыли и влаги, длиной 69.5 мм, диаметром 60 мм, массой 195 граммов и резьбой для светофильтра 43 мм. Объектив появится в продаже в конце этого месяца по цене в 600 долларов.

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