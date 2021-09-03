Представлен объектив Fujinon XF33mmF1.4 R LM WR

Компания Fujifilm пополнила ассортимент объективов моделью Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR для беззеркальных APS-С камер серии Х. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 33 мм (50 мм в 35-мм эквиваленте), максимальной диафрагмой f/1,4, минимальной диафрагмой f/16, оптической конструкцией из 15 элементов в 10 группах, в том числе 2 асферическими и 3 элементами ED, минимальной дистанцией фокусировки 30 см, максимальным увеличением 0,15х, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 58 мм, диаметром 67 мм, длиной 74 мм и массой 360 граммов, быстрой и бесшумной автофокусировкой, а также защитой от пыли и брызг. Объектив станет доступен для покупки в конце месяца по цене в 70 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Fujinon XF33mmF1.4 R LM WR
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