Представлен объектив HD PENTAX-D FA 85mm F1.4 SDM AW

Компании Ricoh Company, LTD. и Ricoh Imaging Company, LTD представили объектив HD PENTAX-D FA 85mm F1.4 SDM AW для камер с байонетом K-mount, выход которого ожидается только в конце года. Новинка характеризуется защитой от пыли и влаги, полноразмерным кольцевым SDM-мотором (Supersonic Direct-drive Motor) для быстрого и плавного фокуса, углом обзора 28.5°, оптической схемой, включающей три элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и один асферический элемент, минимальным расстоянием фокусировки 0.85м, максимальным увеличением 0.12x, диаметром фильтра 82 мм, 9-лепестковой скругленной диафрагмой, диаметром 95 мм и длиной 123.5 мм.