Представлен объектив HD PENTAX-D FA 85mm F1.4 SDM AW

2020-03-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HD PENTAX-D FA 85mm F1.4 SDM AW; [96]
Компании Ricoh Company, LTD. и Ricoh Imaging Company, LTD представили объектив HD PENTAX-D FA 85mm F1.4 SDM AW для камер с байонетом K-mount, выход которого ожидается только в конце года. Новинка характеризуется защитой от пыли и влаги, полноразмерным кольцевым SDM-мотором (Supersonic Direct-drive Motor) для быстрого и плавного фокуса, углом обзора 28.5°, оптической схемой, включающей три элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и один асферический элемент, минимальным расстоянием фокусировки 0.85м, максимальным увеличением 0.12x, диаметром фильтра 82 мм, 9-лепестковой скругленной диафрагмой, диаметром 95 мм и длиной 123.5 мм.


Комментарии и отзывы HD PENTAX-D FA 85mm F1.4 SDM AW
Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5" (2019)
Обзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытиемОбзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытием
Обзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайсОбзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайс
Лучшая игровая консоль. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБЛучшая игровая консоль. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Xiaomi Poco X2 получит 8 гигабайт ОЗУ...
Xiaomi Poco X2 получит 8 гигабайт ОЗУМногие пользователи ошибочно полагают, что современному смартфону хватит и четырех гигабайт оперативной п...
EA увеличивает стоимость своих игр в Ste...
EA увеличивает стоимость своих игр в SteСудя по статистике, можно заметить что компания Electronic Arts повысила стоимость на свои игры в Steam, ...
Microsoft рассказывает о возможностях Xb...
Microsoft рассказывает о возможностях XbОдной из функций предстоящей новой консоли компании Microsoft Xbox Series X будет возможность возобновлят...
Netflix ищет актера для роли Vesemira вт...
Netflix ищет актера для роли Vesemira втПервый сезон сериала The Witcher увенчался успехом. На официальном аккаунте Netflix в Твиттере был выложе...
Анонсирован смартфон Realme X50 5G с ква...
Анонсирован смартфон Realme X50 5G с кваСегодня в Китае был анонсирован смартфон Realme X50 5G, который обойдется в $360 за вариант с 8/128 ГБ па...
Thermalright Turbo Right 360 выглядит ши...
Thermalright Turbo Right 360 выглядит шиОфициально представлена новая система жидкостного охлаждения Thermalright Turbo Right 360, которая выгляд...
ELARI представила 5 новинок для умного д...
ELARI представила 5 новинок для умного дКомпания ELARI расширяет ассортимент устройств для «умного» дома и представляет новинки, разработанные в ...
Microsoft отменила Surface Hub 2X...
Microsoft отменила Surface Hub 2XКомпания Microsoft решила все же отказаться от запуска в продажу своего нового планшета Surface Hub 2X, к...
Прибыль компании ASRock выросла на 31%...
Прибыль компании ASRock выросла на 31%Тайваньский производитель ASRock согласно финансовым отчетам за 2019 год, увеличила прибыль компании на 3...
Oppo Reno 2 F и его технические характер...
Oppo Reno 2 F и его технические характерКомпания Oppo выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Reno 2 F. В характер...
Nomad выпустила беспроводную станцию для...
Nomad выпустила беспроводную станцию дляКомпания Nomad анонсировала свое новое беспроводное зарядное устройство, предназначенное для зарядки прод...
Wolfenstein: Youngblood будет поддержива...
Wolfenstein: Youngblood будет поддерживаСтудия Bethesda официально подтвердила, что Wolfenstein: Youngblood получила поддержку RTX и DLSS. Они с...
Обзор GOODRAM PX500 512GB (SSDPR-PX500-512-80). Твердотельный диск М.2 с термоотводящей пластинойОбзор GOODRAM PX500 512GB (SSDPR-PX500-512-80). Твердотельный диск М.2 с термоотводящей пластиной
Обзор Dunobil Spiegel Duo Touch. Двухканальный видеорегистратор зеркало с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Duo Touch. Двухканальный видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением
Лучшая механическая игровая клавиатура 2020 года. Razer Ornata ChromaЛучшая механическая игровая клавиатура 2020 года. Razer Ornata Chroma
Обзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкойОбзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкой
Лучшая материнская плата на сокете AM4. ASUS ROG STRIX B450-F GAMINGЛучшая материнская плата на сокете AM4. ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor