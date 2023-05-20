Представлен объектив HD Pentax-FA 50mm F/1.4

Компания Ricoh пополнила ассортимент объективов моделями HD Pentax-FA 50mm F/1.4 и SMC Pentax-FA 50mm F/1.4 Classic, которые предназначены для зеркальных камер с байонетом K. Первая отличается зеленым кольцом и специальным покрытием линз для лучшей контрастности и минимизации бликов. Второй может похвастаться «пленочными» радужными бликами на открытой диафрагме.

Оба объектива характеризуются диапазоном диафрагмы от F/1.4 до F/22, минимальным расстоянием для фокусировки 45 см, 8-лепестковой диафрагмой, защиты передних элементов от воды и грязи, оптической схемой из 7 элементов в 6 группах и кольцами управления диафрагмой. Цены на объективы составляют 350 и 380 долларов соответственно.