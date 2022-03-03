Представлен объектив Kamlan 55mm F/1.4 FE

Компания Sightron пополнила ассортимент мануальных (без автофокуса) объективов моделью Kamlan 55mm F/1.4 FE, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony с креплением E-mount. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 55 мм, углом обзора 40.5°, 13-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F1.4, оптической схемой из 8 элементов в 6 группах, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, габаритами Ø66:76.5 мм и массой 475 граммов. Примеры фотографий, сделанных на этот объектив, можно увидеть ниже.

Комментарии и отзывы Kamlan 55mm F/1.4 FE
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