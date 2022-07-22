Представлен объектив Laowa 10mm F/4 для APS-C камер

Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa 10mm F/4 Cookie, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Canon RF, Nikon Z, Sony E, Leica L и Fujifilm X. Новинка характеризуется длиной 25 мм, массой 130 граммов, углом поля зрения 109.3°, оптической конструкцией из 12 элементов в 8 группах, включая 2 асферических элемента, 4 из низкодисперсного стекла и 2 линзы с высоким коэффициентом преломления, 5-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/4 и минимальным F/22, ручной фокусировкой, минимальным расстоянием для фокусировки 10 см, максимальным увеличением 0.15 x, металлической конструкцией и диаметром светофильтра 37 мм. Цена объектива составляет 300 долларов.

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