Представлен объектив Laowa 10mm T2.1 Zero-D MFT Cine

Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa 10mm T2.1 Zero-D MFT Cine, которая предназначена для беззеркальных камер системы Micro 4/3. Главной особенностью новинки стала её масса – всего 150 граммов. Объектив также характеризуется фокусным расстоянием 10 мм (20 мм в 35-мм эквиваленте), углом обзора 65°, оптической конструкцией из 9 элементов в 7 группах, 7-лепестковой диафрагмой с максимальной светопропускаемостью T1.9 и минимальной T22, минимальным расстоянием для фокусировки 15 см, резьбой для светофильтра 49 мм и размерами 56:53 мм. Цена Laowa 10mm T2.1 Zero-D MFT Cine составляет 400 долларов.

Комментарии и отзывы Laowa 10mm T2.1 Zero-D MFT Cine
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