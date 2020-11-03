Представлен объектив Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift

Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов со сдвигом моделью Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift, которая оценена в 1200 долларов. По словам производителя, перед нами самый широкоугольный объектив с функцией сдвига для полнокадровых и среднеформатных камер с креплениями Canon EF, Nikon F, Canon RF, Nikon Z, Sony E и Fujifilm GFX. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, фокусным расстоянием 15 мм, углом поля зрения 110°, диафрагмой f/4,5-f/22, сдвигом ±11 мм на полнокадровых камерах и ±8 мм на среднеформатных, оптической схемой из 17 элементов в 11 группах, включая 2 асферических и 3 элемента ELD, 5-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 20 см, диаметром 79 мм, длиной 103 мм и массой 597 г.