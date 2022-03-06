Представлен объектив Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT Cine Компания Venus Optics пополнила ассортимент кинообъективов моделью Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT Cine, которая предназначена для беззеркальных камера системы Micro 4/3. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 6 мм (12 мм в 35-мм эквиваленте), углом обзора 121,9°, оптической конструкцией из 13 элементов в 3 группах, минимальным значением 7-лепестковой диафрагмы T2.1, максимальным T16, минимальным расстоянием для фокусировки 9 см, резьбой светофильтра 58 мм, размерами 61:53 мм и массой 180 граммов. Цена объектива составляет 700 долларов. Компания Venus Optics пополнила ассортимент кинообъективов моделью Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT Cine, которая предназначена для беззеркальных камера системы Micro 4/3. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 6 мм (12 мм в 35-мм эквиваленте), углом обзора 121,9°, оптической конструкцией из 13 элементов в 3 группах, минимальным значением 7-лепестковой диафрагмы T2.1, максимальным T16, минимальным расстоянием для фокусировки 9 см, резьбой светофильтра 58 мм, размерами 61:53 мм и массой 180 граммов. Цена объектива составляет 700 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 15:55 . Продукт - Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT Cine Комментарии и отзывы Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT Cine

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