Представлен объектив Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT Cine

Компания Venus Optics пополнила ассортимент кинообъективов моделью Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT Cine, которая предназначена для беззеркальных камера системы Micro 4/3. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 6 мм (12 мм в 35-мм эквиваленте), углом обзора 121,9°, оптической конструкцией из 13 элементов в 3 группах, минимальным значением 7-лепестковой диафрагмы T2.1, максимальным T16, минимальным расстоянием для фокусировки 9 см, резьбой светофильтра 58 мм, размерами 61:53 мм и массой 180 граммов. Цена объектива составляет 700 долларов.