Представлен объектив Laowa 7.5mm F/2 MFT

Китайская компания Venus Optics пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов обновлённой моделью Laowa 7.5mm F/2 для беззеркальных камер с байонетом Micro Four Thirds. Новинка характеризуется электронным управлением диафрагмой и встроенным чипом для передачи EXIF-данных, что отличает её от предыдущего поколения, прежней оптической схемой из 13 элементов в 9 группах, 5-лепестковой диафрагмой максимум F/2 и черным корпусом массой 150 граммов (на 20 грамм легче предшественника). Также отметим, что новое поколение на 7 мм короче и на 3 мм крупнее в диаметре. Объектив уже доступен для заказа по цене в 550 долларов.