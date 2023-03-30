Представлен объектив Laowa Argus 28mm F/1.2

Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa Argus 28mm F/1.2, которая предназначена для полнокадровых камер с креплениями Sony E, Nikon Z, Canon RF и L mount.

Новинка характеризуется массой 562 грамма, размерами 68.5:106 мм, диаметром для светофильтра 62 мм, полностью ручной фокусировкой, максимальным увеличением 0.073X, углом обзора 75.4 градуса, 13-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.2, оптической конструкции из 13 элементов в двух группах, в том числе две линзы UHR и две ED, минимальным расстоянием для фокусировки 50 см, режим работы диафрагмы с щелчками или без, а также внутренней фокусировкой. Цена объектива составляет 600 долларов.
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