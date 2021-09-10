Представлен объектив Laowa Argus 35mm f/0.95 FF

Компания Venus Optics пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Laowa Argus 35mm f/0.95 FF, которая предназначена для полнокадровых беззеркалок с байонетом Nikon Z, Sony E и Canon RF. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, максимальной диафрагмой f/0,95, минимальной диафрагмой f/16, конструкцией из 14 элементов в 9 группах, в том числе одним элементом со сверхнизкой дисперсией, одним асферическим и четырьмя элементами со сверхвысоким коэффициентом преломления, углом поля зрения 63,4°, 15-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 0,5 м, максимальным увеличением 0,1х, резьбой для светофильтра 72 мм, диаметром 76,8 мм, длиной 103 мм и массой 755 граммов. Цена объектива составляет 900 долларов.

Комментарии и отзывы Laowa Argus 35mm f/0.95 FF
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