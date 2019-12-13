Представлен объектив Leica Summilux-M 90mm F1.5 за 13 тысяч долларов

Компания Leica представила светосильный умеренный телеобъектив Summilux-M 90mm F1.5, который предназначен для съемки портретов. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 90 мм, углом поля зрения 27°, максимальной диафрагмой f/1,5, конструкцией из восьми элементов (в том числе два асферических элемента), минимальным расстоянием для фокусировки 1 м, максимальным увеличением 1:8,8, диаметром фильтра 67 мм, диаметром 74 мм, длиной 91 мм и массой 1010 грамм. Объектив уже доступен для покупки по цене в 12 995 долларов.