Представлен объектив Lensbaby Soft Focus II

Компания Lensbaby добавила в свой ассортимент новый объектив Soft Focus II с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм в систему Optic Swap System. Одним из улучшений от предыдущей версии является регулируемая 12-лепестковая диафрагма.

Дизайн объектива Soft Focus II включает в себя только два элемента. Фокусировка производится вручную. Минимальная дистанция фокусировки составляет 38 см. Диафрагма в Lensbaby Soft Focus II регулируется вручную в диапазоне от f/2,5 до f/22, а угол обзора объектива на полнокадровых камерах составляет 45°.

Оценен оптический блок Soft Focus II в 179 долларов. Использовать его можно с Lensbaby Composer II, который доступен для предварительного заказа с креплениями Pentax K, Micro Four Thirds, Fujifilm X, Sony A, Sony E, Nikon F, Nikon Z, Canon EF, Canon RF и L.
Комментарии и отзывы Lensbaby Soft Focus II
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