Представлен объектив M.Zuiko Digital ED 150–600mm F/5.0–6.3 IS

Компания OM Digital пополнила ассортимент телеобъективов моделью M.Zuiko Digital ED 150–600mm F/5.0–6.3 IS, которая предназначена для камер системы M4/3. Новинка характеризуется оптической схемой из 25 линз в 15 группах, в том числе Super ED, ED, HD и HR-элементами, оптической стабилизацией изображения с эффективностью в 5-6 стопов экспозиции, минимальным расстоянием для фокусировки 56 см, резьбой для светофильтров 95 мм, эквивалентным фокусным расстоянием 1200 мм (в полный кадр) и 2400 мм с телеконвертером, длиной 264,4 мм, диаметром 109,9 мм, массой 2065 граммов и защитой от атмосферных воздействий в соответствии со степенью IPX1. OM System M.Zuiko Digital ED 150-600mm F/5.0-6.3 уже доступен для заказа по цене в 2700 долларов.