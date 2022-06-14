Представлен объектив Meike 12mm F/2

Китайский производитель Mieke представил сверхширокоугольный объектив Meike 12mm F/2, который предназначен для камер формата APS-C с байонетами Canon EF-M, Fujifilm X, MFT, Nikon Z и Sony E. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, оптической схемой из 12 элементов в 9 группах, в том числе 2 асферическими элементами, минимальным расстоянием для фокусировки 20 см, максимальным значением диафрагмы F/2, диаметром для светофильтра 62 мм, массой 277 граммов и диагональю 97. Объектив уже можно приобрести по цене в 190 долларов.

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