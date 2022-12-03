Представлен объектив Meike 25mm F/0.95

Компания Meike пополнила ассортимент мануальных суперсветосильных объективов моделью Meike 25mm F/0.95, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Fujifilm X, Sony E, Nikon Z, Canon EF-M и Canon RF, а также камер системы MFT.

Новинка характеризуется оптической конструкцией из одиннадцати элементов в девяти группах, наличием многослойного просветляющего покрытия, 13-ти лепестковой диафрагмой, с максимальным значением F/0.95 и минимальным F/16, кольцом для управления диафрагмой, полностью ручной фокусировкой, минимальным расстоянием для фокусировки 25 см, максимальным увеличением 0.13х, углом поля зрения 59.3° на APS-C и 47.6° на MFT, металлическим корпусом, диаметром для светофильтра 62 мм и массой 600 граммов. Цена объектива составляет 370 долларов.

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