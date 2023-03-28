Представлен объектив Meike 85mm F/1.8 STM

Китайская компания Meike пополнила ассортимент объективов моделью Meike 85mm F/1.8 STM, которая предназначена для беззеркальных камер с креплением Fujifilm X, Nikon Z и Canon RF. В середине прошлого года этот объектив был выпущен для камер с байонетом Sony E-mount.

Новинка характеризуется фокусным расстоянием 85 мм (127.5 мм для камер с матрицей APS-C), оптической схемой из девяти элементов в шести группах, многослойным покрытием передних и задних элементов, шаговым двигателем автофокусировки STM, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8, портом Micro USB для обновления прошивки, минимальной дистанцией для фокусировки 0,85 м, переключателем режимов фокусировки, резьбой для светофильтров 67 мм, диаметром 79.5 мм и массой 386 граммов. Объектив уже доступен для заказа по цене в 200 долларов.

Представлен объектив Panasonic Lumix S 14-28mm F/4-5.6 L Mac…
Компания Panasonic пополнила ассортимент объективов моделью Lumix 14-28mm F/4-5.6 Macro, которая предназн…
IronGlass представили кинообъектив Helios 40-2 85mm T1.6 MKI…
Компания IronGlass пополнила ассортимент объективов моделью Helios 40-2 85mm T1.6 MKII, в основе которой …
Представлен надувной видеосвет Sirui A100B…
Компания Sirui пополнила ассортимент постоянных источников света моделью Sirui A100B, которая позволяет н…
Представлен объектив Yongnuo YN 12-35mm F/2.8-4 для M4/3…
Компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов моделью Yongnuo YN 12-35mm F/2.8-4 M, которая предназна…
Опубликованы первые фото с камеры Canon EOS R8…
Профильное издание DPreview поделилось первой подборкой фотографий, сделанных на представленную недавно ф…
Представлен объектив Mitakon Speedmaster 65mm F/1.4 на Hasse…
Компания Zhong Yi (ZY) Optics пополнила ассортимент объективов моделью Mitakon Speedmaster 65mm F/1.4 XCD…
Представлен зум-объектив Canon RF 24-50mm F/4.5-6.3…
Компания Canon представила объектив Canon RF 24-50mm F/4.5-6.3 IS STM, который предназначен для полнокадр…
Камера Ricoh GR III Diary Edition оценена в $1150…
Компания Ricoh пополнила ассортимент компактных камер моделью Ricoh GR III Diary Edition, которая отличае…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor