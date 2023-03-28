Представлен объектив Meike 85mm F/1.8 STM

Китайская компания Meike пополнила ассортимент объективов моделью Meike 85mm F/1.8 STM, которая предназначена для беззеркальных камер с креплением Fujifilm X, Nikon Z и Canon RF. В середине прошлого года этот объектив был выпущен для камер с байонетом Sony E-mount.

Новинка характеризуется фокусным расстоянием 85 мм (127.5 мм для камер с матрицей APS-C), оптической схемой из девяти элементов в шести группах, многослойным покрытием передних и задних элементов, шаговым двигателем автофокусировки STM, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8, портом Micro USB для обновления прошивки, минимальной дистанцией для фокусировки 0,85 м, переключателем режимов фокусировки, резьбой для светофильтров 67 мм, диаметром 79.5 мм и массой 386 граммов. Объектив уже доступен для заказа по цене в 200 долларов.