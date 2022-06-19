Представлен объектив Meike 8mm F/2.8

Компания Meike пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Meike 8mm F/2.8, которая предназначена для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 8 мм (16 мм в полнокадровом эквиваленте), ручной фокусировкой, оптической схемой из 17 элементов в 12 группах, включая линзы с многослойным просветлением, минимальной дистанцией для фокусировки 25 см, диаметром для светофильтра 77 мм, массой 480 граммов, кольцом диафрагмы, встроенной блендой, максимальным значением диафрагмы F/2.8 и минимальным F/22, углом обзора по диагонали 109°, по горизонтали 96° и по вертикали 80°. Объектив уже доступен для покупки по цене в 400 долларов.