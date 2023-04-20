Представлен объектив Meike AF 85mm F/1.4

Компания Meike представила новый полнокадровый автофокусный объектив Meike AF 85mm F/1.4 для беззеркальных камер с креплениями Sony E, Nikon Z, Leica L и Canon RF. Судя по всему, Meike может первым из сторонних производителей выпустить автофокусный объектив для камер Canon RF. Ранее японская компания объявила, что она не давала разрешения на обратный инжиниринг для крепления RF.

Что до нового объектива, то он характеризуется оптической конструкцией из 13 элементов в 5 группах, 12-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4 и минимальным F/16, резьбой светофильтра 77 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 98 см и углом обзора по диагонали 28.87 градусов. Цена Meike AF 85mm F/1.4 будет объявлена ближе к началу продаж в следующем месяце.