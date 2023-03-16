Представлен объектив Mitakon Speedmaster 65mm F/1.4 на Hasselblad X

Компания Zhong Yi (ZY) Optics пополнила ассортимент объективов моделью Mitakon Speedmaster 65mm F/1.4 XCD, которая предназначена для среднеформатных беззеркальных камер Hasselblad X. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, фокусным расстоянием 50 мм в полнокадровом эквиваленте, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4, что на среднем формате дает очень малую глубину резкости, увеличенным ходом фокусировки, металлическим корпусом, оптической схемой из 11 элементов в 7 группах, включая две линзы с очень низкой дисперсией и две линзы с большим показателем преломления, а также длинным ходом кольца фокусировки. Объектив уже можно заказать на сайте ZY Optics по цене в 600 долларов.