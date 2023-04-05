Представлен объектив Mr.Ding Noxlux DG 50mm F/1.1

Малоизвестная в наших краях китайская компания Mr.Ding пополнила ассортимент объективов моделью Noxlux DG 50mm F/1.1, которая предназначена для фотокамер с креплением Leica M. Новинка характеризуется полностью ручной фокусировкой, кольцом для управления диафрагмой, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.1 и минимальным F/16, расстоянием для фокусировки 70 см, металлическим корпусом, резьбой для светофильтра 58 мм, механической связью с дальномером, системой 6-битной кодировки для распознавания установленной на камеру оптики, массой 410 г., размерами 63:64 мм, а также черной и серебристой расцветками. Цена объектива составляет 400 долларов.

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