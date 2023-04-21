Представлен объектив Nikkor DX 12-28mm F/3.5-5.6 PZ VR

Компания Nikon пополнила ассортимент широкоугольных зум-объективов моделью Nikkor DX 12-28mm F/3.5-5.6 PZ VR, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-С c байонетом Nikon Z. Новинка характеризуется функцией Power-Zoom для автоматического изменения фокусного расстояния, коэффициентом увеличения 2.3x, фокусным расстоянием 18-42 мм в полнокадровом эквиваленте, максимальным углом обзора на камерах формата APS-C 99-53 градуса, массой 205 г, длиной 63.5 мм, диаметром светофильтра 67 мм, защитой от пыли и влаги, оптической конструкцией из 12 элементов в 11 группах (1 линза со сверхнизкой дисперсией и 1 асферическая линза), минимальной дистанцией для фокусировки 19 см, линейным мотором фокусировки STM и регулировкой скорости зуммирования. Объектив появится в продаже в следующем месяце по цене в 360 долларов.