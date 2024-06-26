Представлен объектив Nikkor Z 35mm F/1.4

Компания Nikon пополнила ассортимент объективов для своих полнокадровых беззеркальных камер моделью Nikkor Z 35mm F/1.4, которая появится в продаже в середине июля по цене в 600 долларов. Новинка характеризуется максимальной диафрагмой F/1.4, оптической схемой из 11 линз в 9 группах, девятилепестковой диафрагмой, двумя кольцами управления (без щелчков), минимальным расстоянием для фокусировки 27 см, резьбой для светофильтра 67 мм, массой 415 граммов, длиной 8.65 см, почти полным отсутствием эффекта «дыхания» фокусировки, шаговым двигателем (STM) автофокусировки, а также защитой от пыли и брызг.

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