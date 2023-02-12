Представлен объектив OM System M.Zuiko Digital ED 90mm F/3.5 Macro IS PRO

Компания OM Digital Solutions пополнила ассортимент макрообъективов моделью OM System M.Zuiko Digital ED 90mm F/3.5 Macro IS PRO, которая предназначена для системы M4/3. Новинка характеризуется поддержкой 4-х кратного увеличения с телеконвертером, оптической схемой из 18 элементов в 13 группах, включая две линзы Super ED, четыре ED, одну Super HR и одну HR, переключателем режима «Макро» с минимальным расстоянием для фокусировки от 25 см до 50 см или от 25 см до бесконечности, защитой в соответствии со степенью IP534, массой 453 грамма, длиной 136 мм, диаметром 70 мм и стабилизатором с эффективностью до 7 ступеней экспозиции. Объектив появится в продаже в следующем месяце по цене в 1500 долларов.