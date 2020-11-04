Представлен объектив Panasonic Lumix S 85mm F1.8

Компания Panasonic пополнила ассортимент полнокадровых объективов с креплением Leica L моделью Panasonic Lumix S 85mm F1.8. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 85 мм, углом поля зрения 29°, диафрагмой f/1,8-f/22, оптической схемой из 9 элементов в 8 группах, включая 2 элемента ED, 9-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 80 см, максимальным увеличением 0,13x, защитой от пыли и влаги, установочным диаметром фильтра 67 мм, диаметром 73,6 мм, длиной 82,0 мм и массой 355 г. Его цена составляет 600 долларов.