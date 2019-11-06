Представлен объектив Panasonic Lumix S Pro 70-200mm F2.8 O.I.S.

Компания Panasonic представила зум-объектив Lumix S Pro 70-200mm F2.8 O.I.S, который предназначен для беззеркальных полнокадровых камер с креплением L. Новинка характеризуется схемой с двойной фокусировкой, коррекцией искажений на малых дистанциях фокусировки, защитой от пыли и брызг, фокусным расстоянием 70-200 мм, диафрагмой f/2,8-f/22, конструкцией из 22 элемента в 17 группах (три элемента ED, три UED и асферический элемент), 11-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием фокусировки 0,95 м, максимальным увеличением 0,21х, диаметром фильтра 82 мм, диаметром 94 мм, длиной 209 мм и массой 1570 г. Объектив появится в продаже в январе 2020 года по цене 2600 долларов.